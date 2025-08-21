River vs Libertad | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Tras el empate en el marcador global, River mostró jerarquía en los penales y superó a un rival muy duro como Libertad.
Jueves 21 de agosto de 2025 | 22:55
River Plate se impuso en penales a Libertad de Paraguay, avanzando este miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Tras igualar 1-1, sumado al empate de la ida, el Millonario mostró eficacia desde los 12 pasos y superó una durísima ronda en la que lo pasó bastante mal.
El hérore de la jornada fue Franco Armani, arquero de La Banda Sangre que atajó un lanzamiento y le dio la clasificación a los argentinos.