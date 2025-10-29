Racing vs Flamengo: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS revancha por Copa Libertadores - Chilevisión

Racing recibe a Flamengo buscando dar vuelta la llave de semifinales de Copa Libertadores, partido que se disputa en el Estadio Cilindro de Avellaneda.
Miércoles 29 de octubre de 2025 | 16:12
Racing se mide este miércoles al Flamengo en la esperada semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, buscando dar vuelta la llave en condición de local.
La Academia tiene la obligación de vencer al Mengao tras la caída en el primer duelo, el que se definió en el epílogo con el gol de Jorge Carrascal.
De la mano de Erick Pulgar, los cariocas pretenden aguantar la ventaja e instalarse en la gran final que alcanzaron por última vez el 2022.
El partido de Racing ante Flamengo, válido por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes.
Además de esta plataforma, la App MiCHV y el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV emitirán este crucial encuentro totalmente gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran duelo internacional, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de los brasileños contra el cuadro argentino inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 29 de octubre, disputándose en el Estadio Cilindro de Avellaneda.