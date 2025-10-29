Racing vs Flamengo: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS revancha por Copa Libertadores - Chilevisión

Racing se mide este miércoles al Flamengo en la esperada semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, buscando dar vuelta la llave en condición de local.

La Academia tiene la obligación de vencer al Mengao tras la caída en el primer duelo, el que se definió en el epílogo con el gol de Jorge Carrascal.

De la mano de Erick Pulgar, los cariocas pretenden aguantar la ventaja e instalarse en la gran final que alcanzaron por última vez el 2022.

Racing vs Flamengo: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Racing ante Flamengo, válido por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes.

Además de esta plataforma, la App MiCHV y el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV emitirán este crucial encuentro totalmente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Racing vs Flamengo GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran duelo internacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Racing vs Flamengo?

El compromiso de los brasileños contra el cuadro argentino inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 29 de octubre, disputándose en el Estadio Cilindro de Avellaneda.