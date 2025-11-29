 Final Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Palmeiras vs Flamengo - Chilevisión
Final Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Palmeiras vs Flamengo

El Verdao y Mengao de Erick Pulgar van por el ansiado título, definición que puedes seguir con las reacciones en vivo de Marcelo Barrientos y Fernando "Bambino" Altamirano.

Sábado 29 de noviembre de 2025 | 15:16

Llegó la hora de la verdad. Este sábado se define al gran campeón de la Copa Libertadores 2025 con la final que disputan Palmeiras y Flamengo.

El Estadio Monumental de Lima se viste de gala para el esperado cruce del Verdao con el Mengao, quienes cuentan en sus filas con el chileno Erick Pulgar.

El antofagastino sueña con levantar por segunda vez en su carrera el trofeo, aunque para eso tiene que superar al poderoso elenco paulista en un duelo que asoma bastante parejo.

Este esperado cotejo lo puedes seguir en vivo con Marcelo Barrientos (@chelobarrientos) y Fernando "Bambino" Altamirano (@fernandoaltamiranovega), quienes estarán reaccionando a todos los detalles a través de nuestras plataformas digitales.

Sigue las reacciones a la final acá

