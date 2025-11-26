Palmeiras vs Flamengo: Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Libertadores - Chilevisión

La final de la Copa Libertadores 2025 tendrá un sabor 100% brasileño, con Palmeiras y Flamengo buscando La Gloria Eterna.

El Verdao llegará con el envión de dar vuelta una increíble serie contra Liga de Quito, donde mostró fútbol y carácter tras perder 3-0 el partido de ida como visitante.

Por su parte, El Mengao de Erick Pulgar irá por el cuarto título de su historia, arribando a esta definición luego de dejar en el camino a Racing en las semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palmeiras y Flamengo la final de la Copa Libertadores?

El partido entre Palmeiras y Flamengo está fijado para el próximo sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas de Chile.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Monumental de Lima, Perú, recinto en el que se esperan más de 60 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palmeiras vs Flamengo?

El duelo del conjunto de los paulistas contra el conjunto de Río de Janeiro será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes.

La App MiCHV también emitirá la gran final de la Copa Libertadores. Para eso, solamente debes descargarla y disfrutar del compromiso.