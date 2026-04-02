Habrá hinchas de Boca: Delegación Presidencial autoriza a la UC a recibir visitantes en Libertadores

Luego de diversas reuniones, se ratificó que habrá 2.000 hinchas del Xeneize en el Claro Arena para el compromiso por la fase de grupos.

Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropoliana, confirmó este jueves que autorizó a Universidad Católica a recibir hinchas de Boca en el partido por Copa Libertadores.

Pese a que el propio club Cruzado indicó a inicios de semana que no habría fanaticada del Xeneize, la Conmebol presionó para que le entreguen 2.000 entradas en el Claro Arena.

Luego de una reunión en la que participaron representantes de diversas entidades, la autoridad de gobierno ratificó que se aprobó una solicitid hecha por los estudiantiles.





“Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca, siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que acabamos de establecer en esta reunión”, comentó.

Codina remarcó que esto “significa no solamente aumentar la dotación de personal de guardias al interior del recinto, sino que también seguir los distintos parámetros que Carabineros en esta reunión ha planteado”.

En concreto, el objetivo es “garantizar que la segregación de los hinchas de visita con los hinchas locales sea una segregación que esté garantizada”.

En ese marco, el delegado presidencial indicó que se van a supervisar medidas el lunes, es decir, 24 horas antes del choque.

¿Cuándo juegan la UC y Boca por Copa Libertadores?

El partido entre Universidad Católica y Boca está programado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas de nuestro país.