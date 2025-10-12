Colo Colo vs Libertad: Hora y dónde ver EN VIVO partido Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo afronta un nuevo partido por la Copa Libertadores Femenina, midiéndose en esta ocasión a Libertad de Paraguay.

Las Albas buscan avanzar a las semifinales del certamen y seguir con su campaña perfecta en el torneo, donde ya vencieron a Olimpia de Paraguay, Sao Paulo de Brasil y San Lorenzo de Almagro de Argentina.

Cabe señalar que el equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira acumula 35 victorias consecutivas, que es la segunda mayor racha de triunfos en la historia del fútbol femenino por equipos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Libertad?

El partido de Colo Colo ante Libertad será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión.

Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV también emitirán el crucial encuentro por Copa Libertadores Femenina de manera online y gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Libertad GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Colo Colo y Libertad por Copa Libertadores Femenina

El compromiso del Cacique contra el conjunto paraguayo inicia a las 16:00 horas de Chile de este domingo 12 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.