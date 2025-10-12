Colo Colo vs Libertad: Hora y dónde ver EN VIVO partido Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo sueña con mantener su racha perfecta en la Copa Libertadores Femenina y poder avanzar hasta las semifinales.
Domingo 12 de octubre de 2025 | 10:00
Colo Colo afronta un nuevo partido por la Copa Libertadores Femenina, midiéndose en esta ocasión a Libertad de Paraguay.
Las Albas buscan avanzar a las semifinales del certamen y seguir con su campaña perfecta en el torneo, donde ya vencieron a Olimpia de Paraguay, Sao Paulo de Brasil y San Lorenzo de Almagro de Argentina.
Cabe señalar que el equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira acumula 35 victorias consecutivas, que es la segunda mayor racha de triunfos en la historia del fútbol femenino por equipos.
El partido de Colo Colo ante Libertad será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión.
Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV también emitirán el crucial encuentro por Copa Libertadores Femenina de manera online y gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del Cacique contra el conjunto paraguayo inicia a las 16:00 horas de Chile de este domingo 12 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.