Colo Colo vs Ferroviaria: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo busca dejar atrás la derrota en semifinales y quedarse con el tercer lugar en la Copa Libertadores Femenina, chocando contra Ferroviaria de Brasil.
Sábado 18 de octubre de 2025 | 10:05
Colo Colo disputa su último partido por la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este sábado a Ferroviaria de Brasil en busca del tercer puesto.
Las Albas quieren dejar atrás la derrota en penales ante Deportivo Cali en semifinales, apostando a vencer a subirse al podio y coronar una gran actuación en el torneo.
El rival en esta oportunidad es uno de los más poderosos del continente, que ha levantado el trofeo en dos oportunidades y que viene de caer ante Corinthians.
El partido de Colo Colo ante Ferroviaria, válido por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.
Además, en la App MiCHV y el sitio de CHV Deportes podrás ver online y completamente gratis este trascendental encuentro.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este al conjunto nacional, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del Cacique contra las Guerreras Granates inicia a las 11:00 horas de Chile de este sábado 18 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.