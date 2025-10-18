Colo Colo vs Ferroviaria: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo disputa su último partido por la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este sábado a Ferroviaria de Brasil en busca del tercer puesto.

Las Albas quieren dejar atrás la derrota en penales ante Deportivo Cali en semifinales, apostando a vencer a subirse al podio y coronar una gran actuación en el torneo.

El rival en esta oportunidad es uno de los más poderosos del continente, que ha levantado el trofeo en dos oportunidades y que viene de caer ante Corinthians.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Ferroviaria?

El partido de Colo Colo ante Ferroviaria, válido por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Además, en la App MiCHV y el sitio de CHV Deportes podrás ver online y completamente gratis este trascendental encuentro.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Ferroviaria Cali GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este al conjunto nacional, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Colo Colo y Ferroviaria por la Libertadores Femenina

El compromiso del Cacique contra las Guerreras Granates inicia a las 11:00 horas de Chile de este sábado 18 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.