¡Se confirma la fecha de estreno de Teatro en Chilevisión! No te pierdas el regreso de este clásico - Chilevisión

Entre el regreso del Club de la Comedia y el próximo estreno de Fiebre de Baile 2, hay otro emblemático programa que llegará muy pronto a las pantallas de Chilevisión.

Se trata de Teatro en Chilevisión, un recordado espacio de humor y comedia que en marzo tendrá su regreso a la parrilla programática, y que contará con una renovada propuesta a más de 20 años de su estreno en 2003.

¿Cuándo es el esperado estreno de Teatro en Chilevisión?

¡Guarda la fecha en tu calendario! Este sábado 7 de marzo, lo mejor del humor en vivo comenzará a llenar tus noches de risas junto a Teatro en Chilevisión.

Con Cristián Riquelme como presentador y nuevos rostros que están listos para sacar carcajadas, cada sábado podrás disfrutar de lo mejor del teatro y la comedia nacional desde las 22:30 horas.