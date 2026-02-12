¡Comienza la cuenta regresiva! Esto es lo que se sabe del estreno de Teatro en Chilevisión - Chilevisión

Teatro en Chilevisión marcó una época en la televisión nacional, logrando estar al aire por poco más de una década desde el 2003. Ahora, volverá en gloria y majestad por nuestras pantallas.

El programa se convirtió en un espacio memorable al ofrecer cada semana exitosas obras de comedia que sacaban más de una carcajada a la audiencia, conquistando al público con su formato cercano y familiar.

¿Qué se sabe del regreso de Teatro en Chilevisión?

El icónico espacio prepara su regreso con una renovada apuesta. Una nueva etapa que contará con Cristián Riquelme como animador.

Además, el programa sumará un elenco nuevo que buscará conectar con la audiencia a través del humor y situaciones cotidianas.

A partir de marzo, Teatro en Chilevisión volverá a tomarse las noches de los sábados, abordando temas cercanos al público desde el escenario.

Podrás sintonizarlo a través de la señal abierta y online. Además, podrás verlo desde cualquier parte utilizando nuestra aplicación MiCHV.