¿Cuándo se estrena Teatro en Chilevisión? Un clásico del humor que pronto regresa a la pantalla - Chilevisión

El Club de la Comedia no es el único clásico de la televisión que regresará a las pantallas de Chilevisión en las próxima semanas. Y es que Teatro en Chilevisión, un verdadero emblema de nuestra señal, también será parte de la parrilla programática.

Con una propuesta renovada y nuevos rostros que prometen entretener a los televidentes, este último programa regresará con la chispeante animación de Cristián Riquelme y lo mejor del teatro cómico en vivo.

¿Cuándo es el ansiado estreno de Teatro en Chilevisión?

El exitoso espacio de humor marcó el corazón de los chilenos desde su estreno en 2003. Tras más de una década al aire, la reedición de Teatro en Chilevisión volverá a las pantallas de CHV a partir de marzo de 2026.

Cada sábado en la noche, su refrescante elenco se encargará de hacer reír a través del teatro, la cotidianidad y el ingenio.