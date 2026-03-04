Teatro en Chilevisión: Dónde puedes ver el imperdible estreno del clásico de humor - Chilevisión

Un panorama imperdible se aproxima para el sábado 7 de marzo, cuando Teatro en Chilevisión vuelva a las pantallas de la televisión para hacer reír a toda la familia.

El programa humorístico, que regresa en gloria y majestad, será el encargado de entretener en el horario prime junto a los actores más divertidos y liderado por Cristián Riquelme.

Dónde ver el estreno de Teatro en Chilevisión

Las noches del sábado se teñirán de risas y espectáculo cuando los intérpretes vuelvan a desempolvar las tablas de Chilevisión para darnos su mejor humor.

En particular, Teatro en Chilevisión se podrá ver a través de la señal en vivo de Chilevisión, después del noticiero central de CHV Noticias.

Además de la TV abierta, también el esperado estreno estará disponible totalmente gratis en la señal en vivo del sitio web chilevisión.cl y la app MiCHV.