¡Comienza la función! Descubre cómo ver el estreno de Teatro en Chilevisión por MiCHV - Chilevisión

Este mes de marzo será el gran estreno de Teatro en Chilevisión, el emblemático programa que trae consigo exitosas obras de comedia.

Esta nueva edición estará bajo la conducción de Cristián Riquelme y con un nuevo elenco que sacará más de una carcajada con sus puestas en escena.

¿Cómo ver Teatro en Chilevisión a través de MiCHV?

Si quieres disfrutar del estreno y los próximos capítulos de Teatro en Chilevisión, descarga la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo. Disponible tanto en Google Play Store como en App Store.

MiCHV es completamente gratuito, por lo que podrás ver todo el contenido y las distintas señales sin costo alguno.

La aplicación de MiCHV no solo está disponible en dispositivos Android, iOS y Samsung, sino que también para Smart TV.

¿Cuándo ver Teatro en Chilevisión?

Cada capítulo se estrenará cada sábado, después de la emisión del noticiero central.