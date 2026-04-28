Semifinal de infarto en la Champions: Apuestas para el partido Atlético de Madrid vs Arsenal

Los dos equipos vienen de importantes derrotas, por lo que tienen la obligación de darlo todo en la cancha para obtener el mejor resultados en el partido de ida.

Atlético de Madrid y Arsenal se disputarán el partido de ida por la semifinal de la UEFA Champions League este miércoles 29 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Los Gunners van de visita a la capital española en un encuentro que paraliza al fútbol europeo, buscando rescatar al menos un punto para definir todo en Londres el 5 de mayo

En tanto que los Colchoneros se quieren hacer grandes en casa y dejar los tres puntos para ir con ventaja al Emirates Stadium y disputar la gran final.

Semifinal de infarto tiene favorito

El Atlético de Madrid de Madrid enfrentará su próximo partido alejado de las canches de ser campeón en España. Mientras que el presente del Arsenal es diferente y está en plena lucha por la Premier League con el Manchester City.

El pronóstico para este cotejo es reservado, aunque las apuestas adelantan que los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone podrían sacar una leve ventaja.

La victoria de los locales paga 2.92 en Betsson, mientras que el triunfo del elenco inglés llega a a los 2.52 y el empate es el más alto con 3.20.

Además, si se marcan más de 2,5 goles se paga 2.22 y si se anotan menos de 2,5 goles baja a 1.66.

Elige tu resultado y juega por la semifinal de la UEFA Champions League en el siguiente link.

Últimos cuatro partidos del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona (UEFA Champions League)

Atlético de Madrid 2(3)-2(4) Real Sociedad (Final Copa del Rey)

Elche 3-2 Atlético de Madrid (LaLiga)

Atlético de Madrid 3-2 Athletic de Bilbao (LaLiga)

Últimos cuatro partidos del Arsenal