Ni Sánchez, ni Vidal, ni Medel… GARAY. Chile va al Mundial

La iniciativa nace de una simple observación que merecía ser celebrada. Si Chile no tendrá futbolistas en la cancha, sí contará con un compatriota tomando decisiones. Descubre más a continuación.

Durante los últimos días, una llamativa frase ha comenzado a aparecer en pantallas digitales y espacios urbanos de distintas ciudades del país: “Ni Sánchez, ni Vidal, ni Medel… GARAY. Chile sí va al Mundial”.

El mensaje ha generado conversación, sorpresa y más de una interrogante entre quienes lo han visto. En un contexto donde la Selección Chilena no estará presente en la próxima Copa del Mundo, muchos se preguntan qué significa realmente esta afirmación y por qué el apellido Garay ocupa el lugar de algunos de los futbolistas más emblemáticos de la llamada Generación Dorada.

La respuesta está lejos de ser una provocación. Por el contrario, busca poner en valor una historia real que merece ser contada.

Se trata de Cristian Garay, árbitro chileno que formará parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA, representando al país en la máxima cita del fútbol internacional. Mientras millones de personas centran su atención en los jugadores que disputarán el torneo, existe otro grupo de protagonistas indispensables para el desarrollo de cada encuentro: los árbitros.

La iniciativa nace de una simple observación que merecía ser celebrada. Si Chile no tendrá futbolistas en la cancha, sí contará con un compatriota tomando decisiones que podrían influir en el destino de algunos de los partidos más importantes del planeta.

La frase busca precisamente generar conversación en torno a este logro y reconocer una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina y años de trabajo en el arbitraje profesional. En una actividad donde pocas veces los focos apuntan a quienes imparten justicia dentro del campo de juego, la campaña propone cambiar la perspectiva y destacar una representación chilena que sí estará presente en el Mundial.

Más allá de los resultados deportivos, la historia de Garay recuerda que existen distintas formas de llegar a la máxima competencia. Algunas veces con un balón en los pies; otras, con un silbato en la mano y la responsabilidad de hacer cumplir las reglas del juego frente a millones de espectadores.

Aunque esta vez no habrá camisetas rojas disputando los puntos, sí habrá un chileno en el escenario más importante del fútbol mundial.

Y por eso, cuando la frase dice “Ni Sánchez, ni Vidal, ni Medel… GARAY. Chile va al Mundial”, no está hablando de nostalgia. Está hablando de un logro que también merece ser celebrado.