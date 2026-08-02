Con sabor a comida casera: La apuesta culinaria de Pamela Leiva y Vicho Viciani en La Divina Comida

Los comediantes conquistaron a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con una propuesta inspirada en el Viejo Oeste, un par que incluyó sabores imperdibles, muchas risas y una presentación llena de chispeza. Revisa el paso a paso a continuación.
Empanaditas de queso camarón
Relleno
Pebre
Masa
1.- Agregamos a un bowl la manteca y derretimos en intervalos de 20 segundos hasta que esté completamente derretida.
2.- Agregamos a un bowl la harina, agregamos la sal y la manteca derretida, el vino blanco y el agua tibia. Agregamos el agua de a poco a medida que la masa necesite. Amasamos por unos 8 a 10 minutos sin movimientos fuertes. Debe quedar suave, elástica y no pegajosa.
3.- Una vez lista, tapamos y dejamos reposar a temperatura ambiente por 20 minutos. Sin calor o sol directo.
4.- Una vez transcurrido el tiempo, amasamos solo 2 veces y comenzamos a dividir en porciones iguales. Aproximadamente 10 a 12 círculos.
5.- Estiramos con la ayuda de un uslero cada porción hasta formar círculos, no debe quedar muy delgada la masa ya que se puede romper durante la cocción.
6.- Rellenamos y cerramos bien los bordes, primero con un tenedor y luego el repulgue.
7.- Llevamos a freír a fuego medio; el aceite debe estar caliente. 2 a 3 minutos por lado o hasta que la masa se vea dorada.
Relleno
1.- Cortamos los champiñones en cubos relativamente pequeños. Reservamos
2.- Doramos los camarones en un sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva, agregamos sal y pimienta a gusto.
3.- En otro sartén doramos los champiñones a fuego medio con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.
4.- Cortamos el queso en cubos pequeños. Reservamos
5.- Rellenamos cada una de las masas con una cucharadita de champiñones y 2 a 3 cubos de queso.
6.- Las de camarón agregamos 2 a 3 camarones y 2 a 3 cubos de queso.
No deben quedar llenas de relleno y debemos sacar todo el aire antes de cerrar.
Pebre
1.- Cortamos el tomate en cubos pequeños, la cebolla también en cubos, el cilantro y ajo lo más pequeño posible.
2.- Agregamos todos los ingredientes a un pocillo y condimentamos con sal, merkén, pimienta y limón a gusto y un poco de aceite de oliva.
Podemos amortiguar la cebolla previamente con un poco de sal, hielo y agua.
Pollo al coñac con papas fritas rústicas
Pollo
1.- En una olla profunda llevamos a dorar el pollo a fuego medio alto con un poco de aceite. 3 a 4 minutos por lado o hasta que estén dorados. Una vez sellados, retiramos el pollo de la olla y reservamos.
2.- Agregamos a la olla donde sellamos el pollo la cebolla picada en cubos pequeños. Revolvemos
3.- Condimentamos con orégano a gusto, sal y pimienta.
4.- Una vez la cebolla comience a cambiar de color (transparente), agregamos nuevamente el pollo del punto 1.- En esta etapa ya no revolvemos.
5.- Agregamos el coñac, el vino blanco y tapamos. Dejamos a fuego bajo por unos 40 a 50 minutos. O hasta que el líquido se reduzca a la mitad.
6.- Agregamos el caldo de pollo y dejamos por 20 a 30 minutos más. Sin revolver.
Papas
1.- Pelamos y cortamos las papas en cubos pequeños. Reservamos
2.- En una olla precalentamos el aceite, a fuego medio. Una vez listo, agregamos las papas y retiramos. 4 a 6 minutos o hasta lograr el punto deseado.
3.- Retiramos del aceite y llevamos a un plato con papel nova hasta emplatar.
Para emplatar, agregamos un trutro de pollo, una porción de papas y en una taza pequeña agregamos el caldo del pollo. Espolvoreamos un poco de perejil o cilantro picado sobre el pollo y el caldo. Y podemos agregar un poco de ajo frito sobre las papas.
Postre: Tiramisú Sergio Leone
Tiramisú
1.- Lavamos bien con agua fría los huevos, secamos y separamos la clara de la yema. Con la ayuda de una batidora de mano, batimos las 2 yemas con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y relativamente blanca. Reservamos
2.- Mezclamos el queso mascarpone con 100 gramos de crema espesa.
3.- Juntamos la mezcla de queso del punto anterior con las yemas batidas.
4.- Agregamos la esencia de vainilla y revolvemos hasta obtener una mezcla homogénea.
5.- Llevamos el café a una fuente junto con el ron. Pasamos una a una las galletas rápidamente por la mezcla de café por ambos lados. Deben quedar completamente impregnadas, pero no remojadas.
6.- Disponemos en orden una capa de galletas pasadas por café en una fuente. Y encima una capa de la mezcla de queso del punto 4. Nuevamente, una capa de galletas pasadas por café y luego otra capa de la mezcla de queso.
7.- Finalizamos espolvoreando con la ayuda de un colador cacao en polvo por toda la fuente hasta cubrir el queso por completo.
8.- Llevamos a refrigerar por al menos 4 a 6 horas.
Podemos decorar con frutillas al emplatar.