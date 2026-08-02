Con sabor a comida casera: La apuesta culinaria de Pamela Leiva y Vicho Viciani en La Divina Comida

Los comediantes conquistaron a sus invitados en La Divina Comida: Desafío Duplas con una propuesta inspirada en el Viejo Oeste, un par que incluyó sabores imperdibles, muchas risas y una presentación llena de chispeza. Revisa el paso a paso a continuación.

Entrada: Empanadas del Viejo Oeste

Empanaditas de queso camarón

Ingredientes:

2 tazas de harina

½ cucharadita de sal

1 cucharada de manteca

60 ml de vino blanco

60 a 80 ml de agua tibia

Aceite para freír

Relleno

200 gramos de queso mantecoso

200 gramos de champiñones

10 a 12 camarones

Orégano a gusto

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Pebre

1 tomate

Cilantro a gusto

Merken a gusto

1 diente de ajo

1 limón

1 cebolla pequeña

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Masa

1.- Agregamos a un bowl la manteca y derretimos en intervalos de 20 segundos hasta que esté completamente derretida.

2.- Agregamos a un bowl la harina, agregamos la sal y la manteca derretida, el vino blanco y el agua tibia. Agregamos el agua de a poco a medida que la masa necesite. Amasamos por unos 8 a 10 minutos sin movimientos fuertes. Debe quedar suave, elástica y no pegajosa.

3.- Una vez lista, tapamos y dejamos reposar a temperatura ambiente por 20 minutos. Sin calor o sol directo.

4.- Una vez transcurrido el tiempo, amasamos solo 2 veces y comenzamos a dividir en porciones iguales. Aproximadamente 10 a 12 círculos.

5.- Estiramos con la ayuda de un uslero cada porción hasta formar círculos, no debe quedar muy delgada la masa ya que se puede romper durante la cocción.

6.- Rellenamos y cerramos bien los bordes, primero con un tenedor y luego el repulgue.

7.- Llevamos a freír a fuego medio; el aceite debe estar caliente. 2 a 3 minutos por lado o hasta que la masa se vea dorada.

Relleno

1.- Cortamos los champiñones en cubos relativamente pequeños. Reservamos

2.- Doramos los camarones en un sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva, agregamos sal y pimienta a gusto.

3.- En otro sartén doramos los champiñones a fuego medio con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

4.- Cortamos el queso en cubos pequeños. Reservamos

5.- Rellenamos cada una de las masas con una cucharadita de champiñones y 2 a 3 cubos de queso.

6.- Las de camarón agregamos 2 a 3 camarones y 2 a 3 cubos de queso.

No deben quedar llenas de relleno y debemos sacar todo el aire antes de cerrar.

Pebre

1.- Cortamos el tomate en cubos pequeños, la cebolla también en cubos, el cilantro y ajo lo más pequeño posible.

2.- Agregamos todos los ingredientes a un pocillo y condimentamos con sal, merkén, pimienta y limón a gusto y un poco de aceite de oliva.

Podemos amortiguar la cebolla previamente con un poco de sal, hielo y agua.

Plato de fondo: El sheriff al coñac

Pollo al coñac con papas fritas rústicas

Ingredientes:

4 trutros cortos de pollo

Aceite

1 cebolla grande

Orégano a gusto

1 taza de coñac

2 tazas de vino blanco

2 tazas de caldo de pollo

Perejil o cilantro a gusto

Sal

Pimienta

7 papas

Preparación:

Pollo

1.- En una olla profunda llevamos a dorar el pollo a fuego medio alto con un poco de aceite. 3 a 4 minutos por lado o hasta que estén dorados. Una vez sellados, retiramos el pollo de la olla y reservamos.

2.- Agregamos a la olla donde sellamos el pollo la cebolla picada en cubos pequeños. Revolvemos

3.- Condimentamos con orégano a gusto, sal y pimienta.

4.- Una vez la cebolla comience a cambiar de color (transparente), agregamos nuevamente el pollo del punto 1.- En esta etapa ya no revolvemos.

5.- Agregamos el coñac, el vino blanco y tapamos. Dejamos a fuego bajo por unos 40 a 50 minutos. O hasta que el líquido se reduzca a la mitad.

6.- Agregamos el caldo de pollo y dejamos por 20 a 30 minutos más. Sin revolver.

Papas

1.- Pelamos y cortamos las papas en cubos pequeños. Reservamos

2.- En una olla precalentamos el aceite, a fuego medio. Una vez listo, agregamos las papas y retiramos. 4 a 6 minutos o hasta lograr el punto deseado.

3.- Retiramos del aceite y llevamos a un plato con papel nova hasta emplatar.

Para emplatar, agregamos un trutro de pollo, una porción de papas y en una taza pequeña agregamos el caldo del pollo. Espolvoreamos un poco de perejil o cilantro picado sobre el pollo y el caldo. Y podemos agregar un poco de ajo frito sobre las papas.

Postre: Tiramisú Sergio Leone

Tiramisú

Ingredientes:

1 taza de café cargado frío (grano o soluble)

1 cucharada de ron

150 a 180 gramos de galletas de champaña

200 gramos de queso mascarpone

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

70 gramos de azúcar

Cacao amargo en polvo

Preparación:

1.- Lavamos bien con agua fría los huevos, secamos y separamos la clara de la yema. Con la ayuda de una batidora de mano, batimos las 2 yemas con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y relativamente blanca. Reservamos

2.- Mezclamos el queso mascarpone con 100 gramos de crema espesa.

3.- Juntamos la mezcla de queso del punto anterior con las yemas batidas.

4.- Agregamos la esencia de vainilla y revolvemos hasta obtener una mezcla homogénea.

5.- Llevamos el café a una fuente junto con el ron. Pasamos una a una las galletas rápidamente por la mezcla de café por ambos lados. Deben quedar completamente impregnadas, pero no remojadas.

6.- Disponemos en orden una capa de galletas pasadas por café en una fuente. Y encima una capa de la mezcla de queso del punto 4. Nuevamente, una capa de galletas pasadas por café y luego otra capa de la mezcla de queso.

7.- Finalizamos espolvoreando con la ayuda de un colador cacao en polvo por toda la fuente hasta cubrir el queso por completo.

8.- Llevamos a refrigerar por al menos 4 a 6 horas.

Podemos decorar con frutillas al emplatar.