Platos con mucho Axé: El menú de Flaviana Seeling y Bruno Zaretti en La Divina Comida

Los queridos bailarines de Axé Bahía llevaron todo su ritmo en el escenario a las mesas de sus hogares en La Divina Comida: Desafío Duplas, destacando con preparaciones con mucho sabor y frutas.
Entrada: Dúo orbital de sabores
Tostadas al horno con pebre de mango y budín de palmitos, jamón y queso gratinado.
Ingredientes:
- 1 cebolla
- 200 gramos de queso mozzarella
- 200 gramos de jamón
- 4 palmitos
- 1 cucharada de mantequilla
- 180 gramos de queso crema
- 100 gramos de queso crema natural
- 200 ml de crema de leche
- 100 gramos de queso mantecoso granulado
- 50 gramos de queso parmesano
- 12 láminas de queso mantecoso
- 4 panes de ciabatta
Pebre
- 1 cebolla morada
- 1/2 pimentón rojo
- palta
- 1/2 tomate
- 1 mango
- Jugo de limón a gusto
- Cilantro a gusto
- Sal
Preparación:
1.- Cortamos el queso mozzarella, el jamón y el palmito en cubos muy pequeños. Mezclamos en un bowl y repartimos en pocillos individuales aptos para horno solo hasta la mitad o ¾ de la capacidad. Reservamos
2.- En una olla o sartén llevamos a dorar a fuego medio la cebolla con mantequilla. Por unos 10 minutos o hasta que esté dorada, casi café.
3.- Luego agregamos el queso crema, la crema, el queso granulado, sal a gusto y el queso parmesano rallado. Revolvemos bien hasta que estén todos los ingredientes completamente integrados y los quesos derretidos. Agregamos la mezcla sobre los pocillos del punto 1 y espolvoreamos un poco de parmesano a gusto para finalizar. Justo antes de emplatar, llevamos los pocillos al horno por unos 10 minutos a 180º o hasta que el queso parmesano esté completamente dorado.
4.- Cortamos el pan y en cada cara agregamos un poco de mantequilla y láminas de queso mantecoso.
5.- Procesamos o cortamos el chorizo y llevamos a dorar en un sartén a fuego medio. Retiramos una vez esté dorado.
6.- Agregamos una capa de la longaniza dorada sobre el pan con mantequilla y queso. Llevamos al horno a 180º por unos 5 a 7 minutos o hasta que esté completamente cocido el chorizo. Una vez listo, retiramos del horno.
Plato de fondo: Órbita prime Brasil
Picaña con puré de yuca y farofa
Ingredientes:
- 1 kilo de mandioca o yuca
- 200 ml de crema de leche
- 1 cucharada grande de mantequilla
- 2 dientes de ajo
- 1 pizca de nuez moscada
- 300 gramos de farofa
- 200 gramos de tocino
- 3 huevos revueltos
- 1 kilo de punta de ganso
- Sal gruesa
- Aceite de oliva
- 300 ml de vino tinto
- 2 ramas de romero
Preparación:
1.- Llevamos a hervir la mandioca en agua a fuego medio por unos 20 minutos o hasta que esté completamente cocida y blanda. Podemos usar la misma técnica que con las papas para saber cuándo está lista. Insertamos un cuchillo y, si sale fácil, están listas. Retiramos del agua y reservamos.
2.- Llevamos a una olla o vaso para mini primer, agregamos sal a gusto, calentamos la crema y agregamos a la yuca, la mantequilla, el ajo picado y la nuez moscada. Procesamos con la ayuda de una mini pimer hasta integrar todos los ingredientes. Debe quedar con la consistencia de puré.
3.- En un sartén a fuego medio doramos el tocino cortado en cubos pequeños hasta que esté dorado. Agregamos la farofa y el huevo revuelto. Revolvemos bien a fuego bajo por unos 7 minutos o hasta que todo esté integrado y cocido.
4.- Para la carne, en una fuente apta para horno agregamos la carne con la parte de la grasa hacia arriba, agregamos un poco de aceite de oliva sobre la carne y sal gruesa a gusto. Llevamos al horno a 200º por unos 35 minutos.
5.- En un sartén a fuego medio agregamos el jugo de la carne del punto anterior junto con el romero, revolviendo constantemente. Una vez reduce a la mitad, retiramos del fuego.
Postre: Trilogía del universo dulce y brigadeiro estelar
Torta de banana, cheesecake de frambuesa y torta de brigadeiro
Ingredientes:
Base
- 250 gramos de galletas de mantequilla
- 100 gramos de mantequilla
- 1 yema de huevo
Relleno
- 1 queso crema tipo Philadelphia
- 1 yogurt natural sin endulzar
- 1 tarro de leche condensada
- 1 yema de huevo
Topping
- 200 gramos de frambuesas
- 70 gramos de azúcar
Brigadeiro base
- 1 tarro de leche condensada
- 2 cucharadas de mantequilla
Chocolate
- 1/4 taza de cacao amargo en polvo
Blanco
- 1 yema de huevo
- 1/2 taza de coco rallado
Torta de plátano
- 2 plátanos
- 1 cucharada de canela en polvo
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de harina
- 1 cucharada de canela en polvo
- 2 tazas de harina
- 1/4 taza de leche
- 1 cucharada de mantequilla
Preparación:
Cheesecake base
1.- Procesamos con la ayuda de una juguera las galletas hasta obtener un polvo de galletas.
2.- Llevar las galletas molidas a un bowl, agregar la mantequilla derretida y la yema de huevo. Mezclar bien todo.
3.- Llevamos la mezcla a un molde apto para horno y lo presionamos bien por todos los bordes, haciendo la forma “base”.
4.- Llevamos al horno a 180º por 10 a 12 minutos o hasta que esté levemente dorado.
Relleno
5.- En la misma juguera del punto 1 de la base. Procesamos el queso crema; una vez esté blando, agregamos el yogurt, la leche condensada y la yema de huevo. Mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea.
6.- Llevamos la mezcla del punto anterior al molde que tiene la masa lista del punto 4. Luego al horno por 45 minutos a 180° grados. Evitando que quede café relleno. Una vez listo, retiramos del horno y, una vez tibio, llevamos a refrigerar por al menos seis horas.
Topping
7.- Juntamos ambos ingredientes en una olla a fuego medio bajo y revolvemos constantemente hasta obtener una mezcla espesa, pero debe quedar más líquida que una mermelada.
8.- Para emplatar, cortamos un trozo y agregamos por encima la salsa, puede ser tibia o fría. O se puede agregar directamente sobre el relleno ya refrigerado. Y nuevamente llevamos 1 hora a enfriar con el topping de frambuesa sobre el relleno frío.
Brigadeiro
9.- Para los brigadeiros debemos llevar y mezclar todos los ingredientes según el sabor elegido a una olla a fuego medio bajo.
10.- Agregamos la leche condensada junto con la mantequilla y dependiendo el sabor, el resto de los ingredientes detallados más arriba. La única diferencia para el brigadeiro blanco es que la yema se debe agregar en frío a la leche condensada y pasada por colador.
11.- Revolvemos constantemente hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados y derretida la mantequilla. Una vez la mezcla se espesa y se despega por completo del fondo de la olla, retiramos del fuego. Dejamos enfriar y una vez tibio o frío llevamos a refrigerar por 1 a 2 horas.
12.- Una vez la mezcla esté fría podemos formar pelotitas o lo podemos usar como relleno con un bizcocho de chocolate para formar una torta.
Torta de plátano
13.- Cortamos los plátanos en cubos pequeños, llevamos a un bowl y espolvoreamos canela. Reservamos.
14.- En otro bowl agregamos la mantequilla con canela en polvo, harina y azúcar. Con la mano vamos desarmando la mantequilla e intentamos formar pequeñas migas de mezcla.
15.- Agregamos la mantequilla sobre la harina y mezclamos hasta comenzar a formar una masa. Agregamos leche de a poco hasta formar una masa que se pueda manipular bien con las manos.
16.- Separamos una parte de la masa para distribuir como base en un molde de pie apto para horno. Sobre la base agregamos la mezcla del punto 1. Sobre los plátanos agregamos la mezcla del punto 2 y con el resto de la masa formamos tiras para montar sobre el relleno tipo kuchen.
17.- Llevamos al horno por 30 a 45 minutos a 180º o hasta que la masa esté dorada.