¡Ideal para el Día del Niño! No te pierdas Disney On Ice: ¡Festejemos en Familia! en Chile

A partir de este 6 de agosto, la magia de Frozen, Encanto, Stitch y muchos personajes más, se tomarán la pista del Movistar Arena. Descubre acá cómo conseguir tus entradas y cuáles son sus precios.

Hielo, música y la magia de Disney, son parte de este espectáculo imperdible que llega a Chile y que, además, se transforma en el panorama perfecto para la pronta celebración del Día del Niño y Niña.

Con personajes de Frozen y Encanto, Disney On Ice regala un momento que plasma recuerdos en familia, permitiendo que niños y adultos disfruten por igual de esta linda fantasía.

De hecho, esta ocasión tiene un toque especial, ya que por primera vez en Chile debutarán en vivo Stitch y Angel.

¿Cuáles son las fechas de Disney On Ice: ¡Festejemos en Familia! en Chile?

Este show de magia se realizará entre el 6 al 9 de agosto en el Movistar Arena. ¡No te lo puedes perder!

¿Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas?

Las entradas tienen un valor que va desde $13.600 y puedes conseguirlas a través del sitio web PuntoTicket.

Haz clic en este enlace o en la imagen a continuación para acceder a los tickets, y revisa la disponibilidad antes de que se agoten.

Importante

Las puertas abren una hora antes de cada función y, además, cada espectáculo comienza puntualmente. Por lo que es necesario contar con esta información para planificarse y no perderse ningún segundo de este espectáculo.

Finalmente, los niños desde los 2 años deben ingresar con entrada.