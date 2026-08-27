¡Fiesta sorpresa para Leo! Así fue el particular cumpleaños del corpóreo de AFP PlanVital

Distintos corpóreos se reunieron para sorprender a Leo en una celebración llena de juegos, regalos y momentos inesperados.

Una divertida celebración sorpresa con todos sus amigos corpóreos fue la que vivió Leo, la mascota de AFP PlanVital, el pasado lunes 17 de agosto.

Entelin (de Entel), Oxxito (de Oxxo) y Maquinita (de Transbank), fueron algunos de los cercanos al cumpleañero que llegaron a la celebración que tuvo lugar en La Reina.

Cada uno de los invitados llevó distintos regalos simbólicos, porque Leo no quería que sus amigos gastaran de más, si no que pudieran ahorrar para cumplir sus sueños.

“Para nosotros era importante celebrar a Leo en estos 45 años porque él representa algo muy importante para nosotros. Tiene nuestro respaldo, del grupo Generali, y la forma en que queremos conectar con nuestros clientes, hablándoles en simple algo que a veces suena mas complicado, siendo cercanos con las personas y muy alegre como es característico de su personalidad”, comentó Macarena Dippel, Chief Marketing Officer de AFP PlanVital.

Para ello, se juntaron todos los invitados de Leo a armar una súper vaquita, llena de pequeños aportes de los presentes y que juntos, dieron forma a algo grande.

Juntos también disfrutaron de diversos juegos y momentos inesperados en una piscina de pelotitas, camas elásticas, una mini cancha de fútbol y arcades.

Mira acá cómo fue la celebración llena de corpóreos: