Estar al día con tus programas favoritos es muy fácil. A continuación, te mostramos la oferta que tiene la plataforma y cómo obtenerla desde cualquier dispositivo.

¡Ver Chilevisión desde cualquier lugar es una realidad! E incluso ahora puedes hacerlo a mitad de precio, ya que Zapping, el servicio de televisión en vivo por internet, ofrece un 50% de descuento en el primer mes de todos sus planes para quienes se suscriban a través de zapping.com/chv.

Con la plataforma es posible ver la programación completa de Chilevisión, en vivo y tal como sale al aire, además de más de 70 canales, en Smart TV, el computador o el celular, desde cualquier parte de Chile con conexión a internet.

Sin técnicos, cables ni antenas

Para usar Zapping no se necesita instalación técnica, cables, antenas ni decodificador. Basta con descargar la aplicación en la Smart TV, el celular o la tablet, o entrar desde el computador, y listo.

La app funciona en televisores Samsung y LG, Android TV, Google TV, Roku y Apple TV, y una misma cuenta permite ver en hasta cinco dispositivos al mismo tiempo.

La oferta incluye canales nacionales, noticias, deportes, películas y entretención, según el plan contratado. Así, es posible partir el día con el matinal, seguir con la programación de la tarde y cambiar de pantalla según dónde se esté.

Replay y Super Resolution

Una de las funciones más prácticas es el replay. Si una llamada importante llegó justo en el mejor momento del programa, en los canales habilitados se puede retroceder hasta siete días y retomar desde donde se dejó de ver.

Para el fútbol, los planes que incluyen deportes suman Super Resolution, una tecnología que, según la compañía, deja la calidad de imagen hasta cuatro veces mejor que la alta definición. Está disponible en los planes Fútbol, Plus Fútbol y Cine Fútbol.

Cómo obtener el descuento

Para acceder a la promoción hay que entrar a zapping.com/chv, elegir un plan, seguir los pasos de suscripción y descargar la app.

El 50% de descuento aplica al primer mes y es exclusivo para nuevos usuarios: en el plan Nacional, por ejemplo, el primer mes cuesta $3.950 y luego se cobra el valor regular de $7.900 mensuales.

El servicio no tiene contrato de permanencia, por lo que se puede cambiar de plan o cancelar en cualquier momento, y acepta pago con débito, crédito o prepago.