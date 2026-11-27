Este viernes 27 de noviembre, la aerolínea contará con diversos descuentos para viajar tanto dentro como fuera de Chile y así ahorrar significativamente al comprar los pasajes.

Si estás pensando en organizar tus vacaciones, SKY Airline ofrece descuentos imperdibles durante este Black Friday, el cual tendrá lugar desde el 25 de noviembre al 2 de diciembre.

En esta nueva versión de su campaña Black SKY, habrá descuentos de hasta un 63% en rutas nacionales y un 46% en internacionales.

Una iniciativa que busca otorgar a los pasajeros tarifas promocionales para recorrer Chile entre el 7 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Destinos con descuentos en SKY

Ahora que comienza el verano, es la oportunidad perfecta para planificar cualquier escapada a alguna región del país.

Utilizando el código BLACK40CHV, podrás obtener hasta un 40% adicional sobre algunos destinos.

Para viajes hacia Antofagasta encontrarás 63% de descuento y pasajes desde $21.990. Calama, puerta de entrada a San Pedro de Atacama, con un 63% de rebaja y tarifas desde $22.990; y Copiapó, para descubrir el desierto y las playas de Bahía Inglesa, con un 57% de descuento y precios desde $24.990.

Hacia el sur, Concepción encabeza las ofertas con un 62% de descuento y pasajes desde $18.990, la tarifa más baja de la campaña, mientras que Temuco contará con un 46% de rebaja y precios desde $25.990. Todos son valores finales por tramo, con tasas incluidas.

La campaña también considera rutas que conectan regiones sin pasar por Santiago, como Calama-La Serena y Antofagasta-La Serena, ambas con un 54% de descuento y pasajes desde $23.990 por tramo.

Mientras que en rutas internacionales destacan alternativas como Mendoza desde $119.090 o Río de Janeiro desde 283.490, ambos ida y vuelta, con tasas de embarque ya incluidas.

En tanto, Punta Cana se perfila como una gran alternativa para vacacionar durante el verano, incluido marzo, con boletos desde $516.690 ida y vuelta, con equipaje de mano de 12 kg.

Métodos de pago con SKY

Los pasajeros podrán pagar en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés con Banco de Chile, de 3 a 12 cuotas sin interés con Coopeuch y en 3 cuotas sin interés con Tenpo. Además, el jueves 26 de noviembre la aerolínea sumará un 10% de descuento adicional a través de su alianza con botón de pago del Banco de Chile.

Los socios de SKY Plus también tendrán un rol protagónico, con descuentos exclusivos de entre 15%, 20% y 25% el miércoles 25 de noviembre, sujetos a cupos limitados.