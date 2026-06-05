VIDEO | Empujones e insultos: Así fue le pelea entre carabineros y guardias municipales de Santiago

Los primeros antecedentes recopilados señalan que el conflicto se originó luego de que un guardia municipal se negara a identificarse ante el efectivo de Carabineros.

Durante las últimas horas se viralizó un enfrentamiento entre funcionarios de seguridad municipal de Santiago con personal de Carabineros luego de una fiscalización en el sector de Puente con calle Santo Domingo.

De acuerdo a información preliminar, todo habría comenzado luego de que una mujer denunciara un maltrato por parte del personal municipal y un efectivo de Carabineros solicitara la cédula de identidad del acusado, quien se negó a entregarla.

En el video difundido se puede ver cómo el efectivo de carabinero solicita la cédula de identidad del acusado y minutos más tarde se genera el enfrentamiento con empujones, insultos y desacatos.





Municipalidad de Santiago califica de “hecho aislado” enfrentamiento entre carabinero y seguridad municipal

Desde el municipio defendieron que “la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria mantiene una relación permanente de colaboración y coordinación con Carabineros, orientada a fortalecer la seguridad de vecinos, comerciantes y quienes transitan por la comuna, labor que se desarrolla diariamente en distintos puntos del territorio”.

“Junto con lamentar lo ocurrido, la Municipalidad ha dispuesto una revisión interna de los antecedentes con el objeto de esclarecer plenamente las circunstancias en que se produjo este incidente”, agregaron.

Finalmente, señalaron que “de acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, reafirmando el compromiso institucional con el respeto a la labor policial, el cumplimiento de los protocolos vigentes y la adecuada actuación de los funcionarios municipales”.