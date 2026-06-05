“No representa el trabajo cotidiano”: Municipio de Santiago se pronuncia tras conflicto entre Carabinero y seguridad municipal

Mediante un comunicado, desde el municipio calificaron que los hechos “corresponden a una situación aislada”.

La Municipalidad de Santiago se pronunció luego de que funcionarios de seguridad municipal y de Carabineros protagonizaran un conflicto durante un operativo en el sector de Puente con Santo Domingo, Santiago.

De acuerdo a información preliminar, todo habría comenzado luego de que una mujer denunciara un maltrato por parte del personal municipal y un efectivo de Carabineros solicitara la cédula de identidad del acusado, quien se negó a entregarla.

A través de un comunicado, desde el municipio aseguraron que los hechos “corresponden a una situación aislada, que no representa el trabajo cotidiano que desarrollan de manera coordinada los equipos municipales y Carabineros de Chile”.





Municipalidad de Santiago se pronuncia tras pugna entre carabinero y seguridad municipal

Desde el municipio defendieron que “la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria mantiene una relación permanente de colaboración y coordinación con Carabineros, orientada a fortalecer la seguridad de vecinos, comerciantes y quienes transitan por la comuna, labor que se desarrolla diariamente en distintos puntos del territorio”.

“Junto con lamentar lo ocurrido, la Municipalidad ha dispuesto una revisión interna de los antecedentes con el objeto de esclarecer plenamente las circunstancias en que se produjo este incidente”, agregaron.

Finalmente, señalaron que “de acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, reafirmando el compromiso institucional con el respeto a la labor policial, el cumplimiento de los protocolos vigentes y la adecuada actuación de los funcionarios municipales”.

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