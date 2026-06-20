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Vacaciones de invierno: Parquemet anuncia 11 actividades gratuitas para toda la familia

Talleres de pintura, actividades deportivas y experiencias para aprender sobre flora y fauna forman parte de la oferta gratuita de Parquemet para estas vacaciones de invierno. Revisa aquí el calendario completo de actividades.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

El Parque Metropolitano de Santiago anunció a través de redes sociales su esperada cartelera de actividades para realizar estas vacaciones de invierno.

En concreto, dio a conocer 11 panoramas imperdibles que podrá disfrutar toda la familia entre juegos didácticos, talleres de flora y fauna, actividades deportivas y más, las que se realizarán en el Parquemet y la Red de Parques Urbanos de la capital.

Según informó el Parquemet, estas actividades estarán disponibles desde este sábado 20 de junio hasta el 5 de julio.

Las 11 actividades GRATIS del Parquemet para las vacaciones de invierno

De acuerdo con lo indicado en Instagram, las actividades imperdibles del Parquemet durante estas dos semanas son:

  1. Feria de la Naturaleza en el Zoo Nacional: Desde las 10:00 a las 17:00 horas podrán ser parte de juegos educativos, participar del taller Guardafauna, ver cortometrajes en el Zoocine, ver teatro de títeres y más.
  2. Mercadito del Parque: Feria de artesanía y manualidades en el Sector Cumbre entre las 10:00 y las 19:00 horas.
  3. Ludoteca Nómade: Zona de juegos de madera tradicionales en Sector Cumbre y Acceso Pedro de Valdivia norte.
  4. Taller de pintura: Se realizará este 24 de junio y 1 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en el Salón Tudor.
  5. Show de títeres: Se realizará este 25 de junio y 2 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en el Salón Tudor.
  6. Show en vivo de Toy Story: Se realizará este 26 de junio y 3 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en la Terraza Estación Foster.
  7. Show en vivo de K-Pop: Se realizará este 20-26 de junio y 4 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en la Terraza Estación Foster.
  8. Exposición mundialera y cambiatón de láminas: Se realizarán los fines de semana, entre las 10:00 y 14:00 horas en la Estación Foster.
  9. Talleres de flora y fauna entre el 24 de junio y 3 de julio en diferentes parques urbanos:
    • 24 de junio en Parque La Serena, en La Pintana, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
    • 26 de junio en Parque Huechuraba, en Huechuraba, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
    • 27 de junio en Parque Brasil, en La Granja, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
    • 01 de julio en Parque Santa Mónica, en Recoleta, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
    • 03 de julio en Parque La Castrina, en San Joaquín, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
  10. Squadra Cross 2026 (ciclocross): Running y ciclismo este 21 de junio en el Parque de Peñalolén.
  11. Reyes de la Calle (streetball): Basquetbol urbano en familia el próximo 28 de junio entre las 13:00 y las 21:00 horas en el Parque Brasil.

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