Vacaciones de invierno: Parquemet anuncia 11 actividades gratuitas para toda la familia

Talleres de pintura, actividades deportivas y experiencias para aprender sobre flora y fauna forman parte de la oferta gratuita de Parquemet para estas vacaciones de invierno. Revisa aquí el calendario completo de actividades.

El Parque Metropolitano de Santiago anunció a través de redes sociales su esperada cartelera de actividades para realizar estas vacaciones de invierno.

En concreto, dio a conocer 11 panoramas imperdibles que podrá disfrutar toda la familia entre juegos didácticos, talleres de flora y fauna, actividades deportivas y más, las que se realizarán en el Parquemet y la Red de Parques Urbanos de la capital.

Según informó el Parquemet, estas actividades estarán disponibles desde este sábado 20 de junio hasta el 5 de julio.





Las 11 actividades GRATIS del Parquemet para las vacaciones de invierno

De acuerdo con lo indicado en Instagram, las actividades imperdibles del Parquemet durante estas dos semanas son:

Feria de la Naturaleza en el Zoo Nacional: Desde las 10:00 a las 17:00 horas podrán ser parte de juegos educativos, participar del taller Guardafauna, ver cortometrajes en el Zoocine, ver teatro de títeres y más. Mercadito del Parque: Feria de artesanía y manualidades en el Sector Cumbre entre las 10:00 y las 19:00 horas. Ludoteca Nómade: Zona de juegos de madera tradicionales en Sector Cumbre y Acceso Pedro de Valdivia norte. Taller de pintura: Se realizará este 24 de junio y 1 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en el Salón Tudor. Show de títeres: Se realizará este 25 de junio y 2 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en el Salón Tudor. Show en vivo de Toy Story: Se realizará este 26 de junio y 3 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en la Terraza Estación Foster. Show en vivo de K-Pop: Se realizará este 20-26 de junio y 4 de julio, entre las 10:00 y 14:00 horas en la Terraza Estación Foster. Exposición mundialera y cambiatón de láminas: Se realizarán los fines de semana, entre las 10:00 y 14:00 horas en la Estación Foster. Talleres de flora y fauna entre el 24 de junio y 3 de julio en diferentes parques urbanos: 24 de junio en Parque La Serena, en La Pintana, entre las 15:30 y las 17:00 horas.

26 de junio en Parque Huechuraba, en Huechuraba, entre las 15:30 y las 17:00 horas.

27 de junio en Parque Brasil, en La Granja, entre las 15:30 y las 17:00 horas.

01 de julio en Parque Santa Mónica, en Recoleta, entre las 15:30 y las 17:00 horas.

03 de julio en Parque La Castrina, en San Joaquín, entre las 15:30 y las 17:00 horas. Squadra Cross 2026 (ciclocross): Running y ciclismo este 21 de junio en el Parque de Peñalolén. Reyes de la Calle (streetball): Basquetbol urbano en familia el próximo 28 de junio entre las 13:00 y las 21:00 horas en el Parque Brasil.