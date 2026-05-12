Trastornos alimentarios en Chile: La enfermedad mental con mayor mortalidad que aún no cuenta con cobertura adecuada

En Chile, los trastornos alimentarios no cuentan con cobertura GES y los tratamientos en el sector privado pueden alcanzar entre $400 mil y $600 mil mensuales, lo que limita el acceso a atención especializada.

Aunque los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), especialmente la anorexia, son la tercera enfermedad crónica más frecuente entre adolescentes, después de la obesidad y el asma, su gravedad continúa siendo ampliamente invisibilizada.

Especialistas advierten sobre el complejo escenario que enfrentan hoy pacientes y familias, marcado por la falta de cobertura adecuada, la escasez de profesionales especializados y los altos costos asociados a tratamientos que requieren un abordaje multidisciplinario.

“Los TCA son graves enfermedades de salud mental, con una significativa morbimortalidad biomédica y psiquiátrica, independiente del peso corporal”, explica Macarena Zuleta, psicóloga clínica y codirectora del Centro de Cuidados y Atención Diurna para Desórdenes Alimentarios CADDA.





Dentro de este grupo, la especialista advierte que la anorexia nerviosa concentra uno de los escenarios más críticos, al ser considerada la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, solo superada por las sobredosis.

“Existe un riesgo de muerte entre cinco y seis veces mayor respecto a la población general. Son enfermedades que generan consecuencias orgánicas graves derivadas de la desnutrición, restricciones alimentarias y desequilibrios hidroelectrolíticos derivados de las purgas frecuentes ”, agrega Zuleta.

Principales complicaciones por estos trastornos

Entre las principales complicaciones se encuentran fallas cardíacas, síndrome de realimentación y alteraciones metabólicas severas. A ello se suma el riesgo suicida, asociado a cuadros de depresión, desesperanza e impulsividad, que explica entre el 20% y 30% de las muertes vinculadas a estos trastornos.

Actualmente, los trastornos alimentarios no cuentan con cobertura GES en Chile , lo que limita el acceso a tratamientos integrales en el sistema público y obliga a muchas familias a recurrir al sistema privado.

“Para muchas personas acceder a un tratamiento integral sigue siendo muy difícil. Además del déficit de especialistas, existe un alto costo asociado, ya que el abordaje de estos trastornos requiere un equipo multidisciplinario compuesto, al menos, por psiquiatra, psicólogo, nutricionista y nutriólogo con especialización en TCA”, explica Pamela Campi, nutricionista y codirectora del CADDA.

Los costosos tratamientos que limitan acceso a atención especializada

Un tratamiento ambulatorio puede fluctuar entre los 400 y 600 mil pesos mensuales, lo que, según advierte, dificulta la continuidad terapéutica y profundiza las desigualdades en el acceso a la salud.

Pese a recientes avances en cobertura nutricional por parte de las isapres, las especialistas coinciden en que la protección sigue siendo parcial y condicionada a la red de prestadores disponibles, sin resolver el problema de fondo.