Por razones económicas: Estudio refleja que el 50% de los estudiantes universitarios en Chile padece de estrés

Esto debido a la incertidumbre que generan todos los gastos asociados a una carrera universitaria.

Un estudio refleja que la mitad de los estudiantes de educación superior sufre de cuadros de estrés por razones económicas para poder costear sus carreras.

El informe fue realizado por Duoc UC y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) y revela el impacto en la salud mental de los jóvenes a la hora de estudiar.





¿Qué dice el estudio?

La medición expone que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior presenta cuadros de estrés por dificultades financieras para poder costear sus carreras.

En esa misma línea, un 48% siente inquietud por su futuro, de un universo de 18.500 encuestados a nivel nacional.

“Lo que observamos en terreno es que el estrés de los jóvenes no está asociado únicamente a la carga académica, sino a la dificultad diaria para costear alimentación, pasajes y materiales de estudio”, expuso Pamela Espínola, jefa del área social de Fundación Puente.

Estos resultados incidirían directamente en las tasas de deserción, puesto que las dificultades económicas traen consigo presión psicológica, especialmente en aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad.

“La gran mayoría de los jóvenes a los que apoyamos son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. A esa carga académica y emocional se le suma, muchas veces, la culpa de estar estudiando en lugar de generar ingresos para hogares que lo necesitan con urgencia”, detalló Espínola.

Al respecto, Fundación Puente hace hincapié en que son necesarios programas de acompañamiento económico para evitar que los estudiantes deserten.

Finalmente, la institución mantiene abierta la invitación a la sociedad civil a sumarse como socios a través de su sitio web. Dichos fondos, según indican, son destinados a jóvenes que están estudiando.