Subsidio eléctrico: Hasta cuándo se realizarán descuentos de hasta $50 mil

Se trata de un descuento que varía entre $30.270 y $54.486 según integrantes de la familia y se entrega en 6 cuotas.

En noviembre de 2025 se inició la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico, correspondiente al primer semestre del 2026, un beneficio para el 40% más vulnerable de la población que consiste en una rebaja en la cuenta de la luz.

De acuerdo con la página oficial del subsidio, quienes postularon al beneficio durante el pasado mes de noviembre, desde febrero deberían estar percibiendo un descuento en sus boletas de luz.





Dicho descuento varía entre $30.270 y $54.486 según integrantes de la familia y se entrega en 6 cuotas, por lo que el subsidio eléctrico funcionará solo hasta el mes de junio.

Si bien este beneficio está estipulado hasta el 2026, con una nueva convocatoria en el mes de abril, hasta el momento no se ha dado información sobre la continuidad de la rebaja en las boletas de la luz.

Por otro lado, la SEC anunció que el alza en las cuenta eléctricas, origialmente contemplada a contar del 1 de abril, serán postergadas hasta el mes de julio.