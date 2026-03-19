Por trabajos programados y emergencias: Anuncian masivos cortes de agua en 8 comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que en algunos casos la interrupción del servicio se extenderá hasta la madrugada del viernes 20 de marzo.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias comunas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe tanto a trabajos programados como a emergencias.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Quinta Normal, Ñuñoa, La Florida, La Pintana, Peñalolén, Pudahuel y Las Condes.





Revisa las zonas afectadas por el corte de agua en Santiago

Lo Barnechea (programado): Desde las 16:22 hasta las 20:00 horas del jueves 19 de marzo.

Quinta Normal (programado): Desde las 15:16 del jueves 19 hasta las 01:00 horas del viernes 20 de marzo.

Ñuñoa (programado): Desde las 17:00 del jueves 19 hasta las 00:00 horas del viernes 20 de marzo.

Ñuñoa (programado): Desde las 16:20 hasta las 21:00 horas del jueves 19 de marzo.

La Florida (programado): Desde las 15:15 hasta las 21:00 horas del jueves 19 de marzo.

La Florida (emergencia): Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas del jueves 19 de marzo.

La Pintana (emergencia): Desde las 14:55 hasta las 20:55 horas del jueves 19 de marzo.

Peñalolén (emergencia): Desde las 16:37 hasta las 22:37 horas del jueves 19 de marzo.

Pudahuel (emergencia): Desde las 15:55 hasta las 21:55 horas del jueves 19 de marzo.