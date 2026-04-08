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Por más de 12 horas: Advierten prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, Quilicura, San Miguel y Puente Alto. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del miércoles 8 de abril hasta las 06:00 del jueves 9.
  • Quilicura: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del miércoles 8 de abril.
  • San Miguel: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 8 de abril.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 8 de abril.
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