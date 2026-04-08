Por más de 12 horas: Advierten prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por 15 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, Quilicura, San Miguel y Puente Alto.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

Vitacura: Desde las 15:00 horas del miércoles 8 de abril hasta las 06:00 del jueves 9.

Quilicura: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del miércoles 8 de abril.

San Miguel: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 8 de abril.