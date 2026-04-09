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Por hasta 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en varias comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, Ñuñoa, La Florida, Puente Alto y Calera de Tango. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del jueves 9 de abril hasta las 06:00 del viernes 10.
  • Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del jueves 9 de abril hasta las 01:00 del viernes 10.
  • La Florida: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del jueves 9 de abril.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 9 de abril.
  • Calera de Tango: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 9 de abril.
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