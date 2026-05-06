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Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes de agua en Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Recoleta, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén y Padre Hurtado. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 01:00 del viernes 8.
  • Santiago: Desde las 15:00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 06:00 del viernes 8.
  • Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del jueves  7 de mayo hasta las 06:00 del viernes 8.
  • Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 7 de mayo.
  • Padre Hurtado: Desde las 15:00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 02:00 del viernes 8.

 

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