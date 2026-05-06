Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes de agua en Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Recoleta, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén y Padre Hurtado.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 01:00 del viernes 8.

Santiago: Desde las 15:00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 06:00 del viernes 8.

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del jueves 7 de mayo hasta las 06:00 del viernes 8.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 7 de mayo.