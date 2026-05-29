La Furia del Libro 2026: Descarga acá entradas gratuitas para asistir al festival literario

Este jueves comenzó una nueva edición del festival literario que se desarrollará hasta el domingo 31 de mayo en la Estación Mapocho. A continuación te detallamos su programación, horarios y acceso.

Entre este jueves 28 y el domingo 31 de mayo se está desarrollando una nueva edición de la Furia del Libro en la Estación Mapocho de la Región Metropolitana.

A 17 años de su fundación, el festival literario y feria de editoriales independientes “convoca a editoriales, editores y autores internacionales” y a la vez ofrece “espacios para la música, la narración oral y otras formas de expresión artística”.

A continuación te detallamos sus horarios y cómo descargar una entrada de forma gratuita si deseas asistir.





Furia del Libro 2026: Horarios y programación para este fin de semana

Luego de su primer día de inauguración, la Furia del Libro contiene una amplia programación de actividades para sus asistentes.

Entre las 11:00 am y 19:00 pm de este viernes, sábado y domingo, quienes vayan al evento podrán ser parte de una serie de talleres, charlas, lanzamientos y presentaciones.

Si quieres conocer en detalle el calendario por día, debes acceder al sitio web de la Furia del Libro (enlace acá) y revisar el itinerario del día.

Cómo descargar entradas gratis para la Furia del Libro 2026

De acuerdo a lo establecido por la organización, para este año el acceso consistirá en un ticket gratuito que deberás descargar desde el sitio web de Ticketplus.cl.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido a la página donde podrás descargar las entradas gratis.