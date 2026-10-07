Hasta $332 mil mensuales por cada trabajador: Quiénes lo reciben y cómo postular

El beneficio está dirigido a empresas que incorporen formalmente a personas desempleadas y puede alcanzar hasta el 60% de un Ingreso Mínimo Mensual.

Las empresas que busquen incorporar nuevos trabajadores aún tienen algunos días para acceder al Subsidio a la Contratación (Línea de Activación Laboral) beneficio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social ejecutado por SENCE.

La iniciativa busca incentivar la contratación formal de personas que se encontraban desempleadas y entrega una bonificación mensual directamente a las empresas que cumplan con las condiciones establecidas.

Este beneficio destinado a las empresas considera un aporte de hasta el 50% de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) para trabajadores y hasta un 60% para trabajadoras, el que actualmente es de $553.553.





Las postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 15 de octubre .

¿Cuánto dinero entrega el subsidio?

El subsidio puede entregarse por un período máximo de cuatro meses.

Sin embargo, el programa dura solo hasta diciembre de 2026, por lo que las empresas que postulen durante octubre podrán acceder a un máximo de dos pagos, siempre que mantengan el cumplimiento de los requisitos.

Además, cada empresa puede acceder a un máximo de 200 subsidios durante la vigencia del programa.

El monto máximo mensual corresponde a:

Trabajadores: hasta $276.777 mensuales , equivalente al 50% del IMM.

, equivalente al 50% del IMM. Trabajadoras: hasta $332.132 mensuales, equivalente al 60% del IMM.

Requisitos y quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a empresas que tributen en Primera Categoría y que realicen nuevas contrataciones de personas mayores de 18 años.

Para acceder al aporte, se deben cumplir los siguientes requisitos:

La empresa debe tributar en Primera Categoría.

La persona contratada debe ser mayor de 18 años.

La relación laboral debe haberse iniciado a contar del 15 de julio de 2026.

El trabajador o trabajadora no debe registrar cotizaciones previsionales con ningún empleador durante los tres meses inmediatamente anteriores al inicio del nuevo contrato.

La remuneración bruta mensual no puede superar los tres Ingresos Mínimos Mensuales, es decir, aproximadamente $1.660.659.

La postulación debe realizarse hasta el mes siguiente al inicio de la relación laboral y mientras el período de postulaciones permanezca abierto.

El puesto de trabajo debe encontrarse en una de las regiones contempladas en la resolución que regula el beneficio.

El contrato debe estar registrado en la Plataforma Electrónica de la Dirección del Trabajo.

¿Cómo postular al Subsidio a la Contratación?

La solicitud debe ser realizada por la empresa, utilizando la Clave Tributaria de manera online a través de la plataforma habilitada por SENCE.

La empresa debe ingresar sus antecedentes y los datos de la relación laboral por la que solicita el beneficio.

Ingresa aquí al sitio oficial del Subsidio a la Contratación.