En el marco del Día Internacional de la Felicidad, el restaurante de comida rápida Dominó anunció la iniciativa con el fin de hacer “feliz a muchos a través del sabor de nuestros completos”.

Si iniciaste la jornada con mal humor aún estás a tiempo de remediarlo, pues una reconocida cadena realizará una actividad especial para celebrar el Día Internacional de la Felicidad, que este viernes se conmemora a nivel mundial.

Con el objetivo de compartir un momento de alegría con las personas, el famoso restaurante de comida rápida Dominó regalará 1.000 completos en una de las estaciones más concurridas del Metro de Santiago.

Regalarán 1.000 completos en el Metro

Siguiendo su eslogan de “Come lo que te hace feliz”, la cadena realizará la intervención en las siguientes coordenadas:

Lugar: Estación por confirmar Horario: 12:00 horas



Desde Dominó hicieron un llamado a estar atentos a sus redes sociales para descubrir cuál estación será, aunque adelantaron que será “una de las más transitadas” del servicio.

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“Queremos conectar con la alegría”

“En Dominó siempre queremos conectar con las emociones de alegría y disfrute de las personas, y por eso decidimos celebrar este día con una acción concreta que haga feliz a muchos a través del sabor de nuestros completos”, comentó Rodrigo Acevedo, gerente de marca Dominó.

“Dominó ha estado presente por décadas en la vida de los chilenos, siendo parte de un sinnúmero de momentos de alegría a través de los sabores de nuestra sanguchería. Pensamos que este Día de la Felicidad es un tremendo momento para celebrar lo que el acto de comer genera, y qué mejor que hacerlo con 1.000 completos”, agregó.