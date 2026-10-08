Enel anuncia cortes de luz para este viernes 9 de octubre en 8 comunas de Santiago
Para comprobar si tu dirección está dentro del perímetro afectado, los vecinos pueden consultar el listado de calles y sectores en el mapa de Enel que se encuentra a continuación.
Enel anunció que ocho comunas de Santiago tendrán cortes de luz la jornada de este viernes 9 de octubre.
La empresa explicó que las interrupciones en el suministro eléctrico son controladas y corresponden a trabajos programados en terreno, orientados a mejorar la calidad del servicio.
La situación afectará a las comunas de Las Condes, San Ramón, Macul, San Miguel, Santiago, Estación Central, Vitacura y Colina, con cortes que podrían extenderse por hasta ocho horas.
Para comprobar si tu dirección está dentro del perímetro afectado, puedes consultar el listado de calles y sectores en los mapas de Enel que se encuentra a continuación.
Corte de luz en 8 comunas de Santiago: Revisa áreas afectadas
- San Ramón: entre las 10:30 y las 16:30 horas.
- Macul: entre las 10:00 y las 18:00 horas.
- San Miguel: entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Santiago: entre las 10:30 y las 12:30 horas.
- Estación Central: entre las 10:00 y las 13:00 horas.
- Santiago: entre las 09:30 y las 12:30 horas.
- Vitacura: entre las 09:30 y las 15:30 horas.
- Colina: entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Colina: entre las 10:30 y las 16:30 horas.
- Las Condes: entre las 10:00 y las 16:0o horas.