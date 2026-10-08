Enel anuncia cortes de luz para este viernes 9 de octubre en 8 comunas de Santiago

Para comprobar si tu dirección está dentro del perímetro afectado, los vecinos pueden consultar el listado de calles y sectores en el mapa de Enel que se encuentra a continuación.

Enel anunció que ocho comunas de Santiago tendrán cortes de luz la jornada de este viernes 9 de octubre.

La empresa explicó que las interrupciones en el suministro eléctrico son controladas y corresponden a trabajos programados en terreno, orientados a mejorar la calidad del servicio.

La situación afectará a las comunas de Las Condes, San Ramón, Macul, San Miguel, Santiago, Estación Central, Vitacura y Colina , con cortes que podrían extenderse por hasta ocho horas.



