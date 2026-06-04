Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 5 de junio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Recoleta, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Macul, Santiago, La Reina y Lo Barnechea.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz este viernes 5 de junio

Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.