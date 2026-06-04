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Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 5 de junio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Recoleta, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Macul, Santiago, La Reina y Lo Barnechea. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz este viernes 5 de junio

  • Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.
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