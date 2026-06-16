Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 17 de junio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos, Providencia, La Reina y Las Condes.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz este miércoles 17 de junio

Renca: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.