Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 17 de junio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos, Providencia, La Reina y Las Condes.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz este miércoles 17 de junio
- Renca: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
- Cerro Navia: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.