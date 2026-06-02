Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 2 de junio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Santiago, Calera de Tango, Peñalolén, La Reina, Providencia y Las Condes.
- Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Calera de Tango: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
- La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Providencia: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.
- Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 16:00 horas.