Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 2 de junio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Santiago, Calera de Tango, Peñalolén, La Reina, Providencia y Las Condes.





Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Calera de Tango: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.