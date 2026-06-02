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Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 2 de junio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Santiago, Calera de Tango, Peñalolén, La Reina, Providencia y Las Condes. 

  • Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Calera de Tango: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
  • La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Providencia: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.
  • Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 16:00 horas.

 

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