Cortes de luz para este lunes 7 de septiembre en Santiago: Mapa con sectores afectados y horarios de reposición

Las comunas con sectores afectados son Recoleta, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, San Miguel y Colina.

Enel entregó un mapa de las comunas con sectores que se verán afectadas por cortes de luz este lunes 7 de septiembre.

La compañía, responsable de parte importante del suministro de electricidad en la Región Metropolitana, detalló las zonas afectadas, con interrupciones que se extenderán por varias.

Lo anterior corresponde a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio.





Lunes 7 de septiembre: Estos son los cortes de luz en Santiago

Las comunas con sectores afectados son Recoleta, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, San Miguel y Colina.

Recoleta, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Quinta Normal, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Cerrillos, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

San Miguel, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 16:00 horas.