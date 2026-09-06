Cortes de luz para este lunes 7 de septiembre en Santiago: Mapa con sectores afectados y horarios de reposición
Las comunas con sectores afectados son Recoleta, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, San Miguel y Colina.
Enel entregó un mapa de las comunas con sectores que se verán afectadas por cortes de luz este lunes 7 de septiembre.
La compañía, responsable de parte importante del suministro de electricidad en la Región Metropolitana, detalló las zonas afectadas, con interrupciones que se extenderán por varias.
Lo anterior corresponde a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio.
Lunes 7 de septiembre: Estos son los cortes de luz en Santiago
Las comunas con sectores afectados son Recoleta, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, San Miguel y Colina.
- Recoleta, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Quinta Normal, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Maipú, entre las 10:00 y las 13:00 horas.
- Cerrillos, entre las 09:30 y las 15:30 horas.
- San Miguel, entre las 15:00 y las 18:00 horas.
- Maipú, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Colina, entre las 10:00 y las 16:00 horas.