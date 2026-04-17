Cortes de luz en 7 comunas de la RM este fin de semana: Revisa si afecta a tu sector

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este sábado 18 y domingo 19 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago, San Miguel, La Granja, Peñalolén, Las Condes, Conchalí y Pudahuel.





Revisa los cortes de luz para este fin de semana

Sábado 18 de abril

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 19 de abril

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.