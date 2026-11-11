Corte de luz jueves 12 de noviembre: Enel anuncia suspensión del servicio para 7 comunas de Santiago
Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.
Enel informó que siete comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 12 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.
La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Conchalí, Pudahuel, Cerrillos, Maipú, La Florida, San Joaquín y Lo Barnechea con horarios que podrían extenderse por hasta ocho horas.
Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.
Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago
- Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- La Florida: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
- San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.