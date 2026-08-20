EN VIVO | CHV Noticias Te Ayuda: Todo lo que debes saber sobre finiquitos

El periodista y presentador Pablo Torres te acompañará este y todos los jueves, post CHV Noticias Central, en un novedoso espacio donde abordará y responderá las inquietudes de los internautas.

Este jueves debuta en CHV Noticias un nuevo segmento llamado CHV Noticias Te Ayuda, el que buscará orientar a la ciudadanía en diversos temas con la entrega de información clara, veraz y sencilla.

Todos los jueves, luego de CHV Noticias Central, el periodista Pablo Torres buscará responder las preguntas de la audiencia sobre una temática determinada.

Acompañado de un experto o experta en la materia, el profesional responderán las inquietudes de la audiencia interactuando en tiempo real a través de redes sociales.

Antes del inicio del programa, los internautas podrán enviar sus propias preguntas para luego ser contestadas en el programa.

El presentador y el especialista irán tomando el pulso en vivo de las plataformas digitales.

La transmisión se realizará en YouTube luego del noticiero central de Chilevisión.

Para inaugurar el espacio, el primer invitado será Vicente Grubsic, abogado especialista en Derecho del Trabajo, quien abordará con el periodista el problema del desempleo y los trámites que corresponden luego de un despido.