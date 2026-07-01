Casi $7 millones y hasta por 8 años: Se abren postulaciones al Subsidio de Arriendo

Las familias beneficiadas reciben un subsidio total de 170 Unidades de Fomento ($6.939.915), que se entrega de manera mensual con un tope.

El Subsidio de Arriendo a la Vivienda es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las familias beneficiadas reciben un subsidio total de 170 Unidades de Fomento ($6.939.915), que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.456), el que podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.

El valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF ($449.053). Sin embargo, el monto máximo del subsidio y del arriendo pueden variar según la localización geográfica de la comuna en que se encuentra la vivienda.

Para este llamado, el monto máximo de arriendo será de 13 UF ($530.699) para todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes. En estos casos el aporte mensual será de 4,9 UF ($200.032)





Fechas importantes en el Subsidio Arriendo

Se informó que la fecha de postulación a este beneficio es desde el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026. Para postular se debe acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.292).

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Arriendo?

Familias allegadas, o que actualmente son arrendatarias, que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado (ocho años como máximo), puedan pagar un arriendo y cumplan con los siguientes requisitos: