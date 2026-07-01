“Necesitamos ayuda”: Nuevo asesinato a pasos del municipio de Lo Prado

El último hecho afectó a un adolescente, quien fue asesinado por el dueño de una barbería, quien además es vecino de la pareja del fallecido.

Preocupación existe entre los vecinos y funcionarios de la Municipalidad de Lo Prado. Esto porque en menos de siete días, dos personas han sido asesinadas a balazos a solo pasos del ingreso al edificio municipal.





El último hecho afectó a un adolescente, quien fue asesinado por el dueño de una barbería, quien además es vecino de la pareja del fallecido.

“Necesitamos ayuda, la seguridad municipal no es suficiente para enfrentar al crimen organizado y hechos de esta naturaleza como homicidios, no podemos estar al medio de la balacera”, dijo el alcalde de la comuna, Maximiliano Ríos.