Bono por Hijo paga $165 mil a madres: Revisa con tu RUT si recibes el beneficio y el requisito clave

El aporte estatal entrega un importante monto en dinero a las madres que cumplan con algunas condiciones. Revisa acá si te corresponde recibirlo y conoce cómo puedes acceder al bono.

El Bono por Hijo es un beneficio económico que entrega el Instituto de Previsión Social a las mujeres que sean madres jubiladas por cada hijo nacido vivo o adoptado.

La ayuda busca aumentar la pensión de la madre biológica o adoptiva a partir de los 65 años, por lo que este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino al momento en que la mujer recibe su pensión.

A continuación te detallamos en qué consiste el Bono por Hijo y cómo puedes revisar si lo obtienes.





¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Si eres madre, debes cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos para obtener el Bono por Hijo:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009 .

y haber comenzado a recibir pensión a partir del . Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

de la Pensión Garantizada Universal (PGU). No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS, a partir del 1 de julio de 2009.

Además, para ser beneficiara es necesario haber residido en Chile por un período de 20 años, ya que sea continuo o no, contados desde tus 20 años de edad.

A lo anterior se le suma haber vivido en el territorio por al menos cuatro años, durante los cinco años anteriores a la solicitud del Bono por Hijo.

¿Cómo calcular el monto total de tu pensión con el Bono por Hijo?

El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad.

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Si estás afiliada a una AFP se te otorgará el bono junto a la pensión hasta que se agote la totalidad del monto. Sin embargo, si recibes alguna pensión del IPS, AFP o compañía de seguros, te lo pagarán junto a ella de forma vitalicia.

Bono por Hijo 2026: revisa con tu RUT si lo recibes

Para conocer si eres beneficiaria del Bono por Hijo, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de ChileAtiende donde podrás revisar si eres beneficiaria del Bono por Hijo: