Bono por Hijo 2026: Consulta con tu RUT si recibes el beneficio para madres

El Instituto de Previsión Social otorga este beneficio con el fin de mejorar las pensiones de algunas mujeres jubiladas.

Con el propósito de aumentar las pensiones de mujeres mayores de 65 años, el Instituto de Previsión Social (IPS) entrega el Bono por Hijo.

Este es un aporte ecónomico, de alrededor de $165.000 extra por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado, al que pueden optar aquellas madres que estén jubiladas.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Pueden recibir el Bono por Hijo, las mujeres que sean madres jubiladas y residan en territorio chileno por un período de 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.

Además, son beneficiarias si cumplen con alguno de estos requisitos obligatorios:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

de la Pensión Garantizada Universal (PGU) No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a partir del 1 de julio de 2009.





Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Hijo

Para asegurarte de que puedes acceder al Bono por Hijo, consulta con RUT, fecha de nacimiento y ClaveÚnica en el sitio web de ChileAtiende.

También puedes revisar si eres beneficiaria al hacer click en la siguiente imagen.

¿Cómo calcular el monto que se agregará a tu pensión?

El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad. Además, el aporte equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales.