Bono para cuidadores de personas con discapacidad: Revisa cómo obtener el beneficio

Podrías solicitar $32.991 mensuales en caso de que te dediques a cuidar a una persona con dependencia severa. Revisa a continuación qué necesitas para hacer el trámite con el equipo médico del paciente.

Entre los bonos que entrega el Gobierno destaca el Programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad, un aporte destinado a aquellos que no reciben una remuneración económica por cuidar a alguien con dependencia severa.

Este beneficio es de $32.991 mensuales, el cual es depositado a tu cuenta bancaria, siempre y cuando la persona con dependencia cumpla con una serie de requisitos.





Requisitos para bonos a cuidadores

Para acceder al bono de cuidadores es importante recalcar que, según el sitio web de ChileAtiende, la postulación al programa debe ser realizada por el equipo médico del centro de atención primaria de salud en el que se atiende la persona con discapacidad.

Los requisitos de la persona que es cuidada son:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (Cesfam, Cecof, posta rural, otro).

del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (Cesfam, Cecof, posta rural, otro). Tener un cuidador o cuidadora que no recibe remuneración.

No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas de menor edad.





Preferencias para el pago a cuidadores

De acuerdo con la información detallada en ChileAtiende, la “regla de preferencia para el pago de dinero, tiene el siguiente orden”:

La severidad en la dependencia del causante, la que será medida con el Índice de Barthel . En caso de disminuir el nivel de dependencia podría perder el beneficio.

la que será . En caso de disminuir el nivel de dependencia podría perder el beneficio. Antigüedad en la postulación del causante, comenzando por la más antigua.

La clasificación socioeconómica del causante, conforme al Registro Social de Hogares.

Cabe destacar que también puedes obtener una credencial como Cuidador/a de persona con discapacidad en la página del Registro Civil, en donde deberás identificarte como tal y con la que podrás tener acceso preferente a diferentes oficinas y sucursales.