Bono Logro Escolar paga hasta $85 mil: Revisa con tu RUT si lo obtienes sin postular

Estudiantes que cursen entre 5to básico a 4to medio y que pertenezcan al 30% más vulnerables de la población pueden acceder a este beneficio si cumplen todos los requisitos.

El Bono Logro Escolar es un beneficio que entrega un apoyo económico a estudiantes sin necesidad de postulación.

Está destinado a familias que tengan entre sus integrantes a personas cursando entre 5to básico a 4to medio que pertenezcan al 30% más vulnerables de la población.

Además los seleccionado deben estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.





Montos que entrega

El Bono Logro Escolar se paga en dos tramos, dependiendo del rendimiento del escolar que resulte beneficiado:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Revisa con tu RUT si te corresponde el Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar no requiere postulación y los estudiantes y sus familias podrán saber si fueron favorecidos a través de la información que les entreguen en sus establecimientos o por medio de una comunicación directa que les llegará a los apoderados.

También existe la opción para quienes quieran hacerlo de manera online ingresando a bonologroescolar.cl.

Una vez en el sitio tendrás dos opciones:

Consultar con el Rut: Debes ingresar el RUT y fecha de nacimiento del beneficiado.

Consultar con ClaveÚnica: Debes ingresar sesión con la ClaveÚnica del beneficiado.

Quiénes pueden cobrar el Bono Logro Escolar

El beneficio puede ser cobrador por estudiantes de hasta 24 años que cumplan con estos requisitos: