Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa si recibes el beneficio de hasta $678.028

Este aporte económico tiene como objetivo mejorar el ingreso de las mujeres trabajadoras.

Si bien ya no habrán más pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer, beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), aún se entrega de manera anual.

Conoce acá la fecha en que este aporte económico, que tiene como objetivo mejorar el ingreso de las mujeres trabajadoras, será depositado.

Además, asegúrate de recibirlo revisando los requisitos obligatorios.

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer?

El último pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer fue el pasado 29 de mayo.

Por lo que, ahora solo queda la entrega anual referente a la renta de 2025, que se realizará en agosto de este año.

¿Cuál es el monto anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

El monto se calcula en base a tres tramos: el A, el B y el C.

A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028

B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028

C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1





¿Quiénes reciben el Bono al Trabajo de la Mujer?

Las mujeres que reciben el bono deben contar con los siguientes requisitos:

Ser mujer de entre 25 y 59 años con 11 meses

con 11 meses Trabajar de manera dependiente o independiente

de manera dependiente o independiente Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH)

¿Cómo postular al beneficio?

Debido a la nueva ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la cual reemplazará gradualmente este y otros beneficios, el Sence dejó de recibir nuevas postulaciones.

A las mujeres trabajadoras que ya postularon o ya reciben el bono, se les pagará en base al calendario establecido.