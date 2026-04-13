Las promociones oscilan entre los 50 y 300 pesos en el litro de la gasolina, dependiendo del día y la tarjeta bancaria con que deseas pagar. Revisa acá la guía completa para aliviar el bolsillo.

Ante la histórica alza de combustibles, las principales empresas bencineras del país tienen una serie de promociones disponibles para aliviar el bolsillo.

Dependiendo del día y la tarjeta bancaria con que deseas pagar, los descuentos pueden llegar hasta los 300 pesos menos en el litro de la gasolina.

A continuación, revisa todas las alianzas entre empresas y bancos que se extenderán hasta fines de abril.





COPEC

$100 x litro miércoles – Scotiabank

$100 x litro lunes – Cencosud

$50 x litro lunes – Tarjeta clásica y platinum Cencosud

$100 x litro lunes – Black Cencosud

$100 x litro martes – Crédito Mastercard Clásica, Gold y Black

$100 de descuento por litro – Tarjetas de Crédito Legend Itaú

$50 x litro viernes – Tenpo Mastercard (tope de $4.000)

$100 x litro sábado – Crédito Machbank

$100 x litro domingo – Crédito Limitless Bice

$100 x litro jueves – Cuenta vista y Dale Coopeuch y $200 x litro jueves con Crédito Coopeuch

$100 x litro viernes – RutPay de BancoEstado

ARAMCO

$150 x litro lunes – Consorcio (max. $10.000 al mes)

$50 x litro martes – Mercadopago (max $5.000 al mes)

$150 x litro miércoles – Ripley (max. $8.000 al mes)

$150 x litro jueves – ABC (max. $10.000 al mes)

$50-$300 viernes – Tenpo (max. $4.000 x viernes)

$150 x litro sábado – SBPay (max. $10.000 al mes)

$150 x litro domingo – Spin Visa Cruz Verde (max. $10.000 al mes)

SHELL

$100 x litro lunes – App de Shell (max. 40 litros en 1 carga durante la promoción)

$100 x litro martes – Líder BCI

$50 Y 300 x litro viernes – Tenpo

$100 x litro domingo – Bice

$100 viernes domingo – Security

Conductores Cabify – Todo el mes – según la categoría Cabify Stars

$100 x litro 2 al 5 de abril – Banco de Chile

Desucento Aramco Amuch

Además, existe un descuento que vecinos de ciertas municipalidades pueden obtener, se trata del convenio de Amuch, el que permitirá a vecinos de las comunas adheridas acceder a descuentos. Para ello, el vecino debe inscribirse en su municipalidad, acercarse a una estación ARAMCO, entregar su RUT y el descuento se aplicará de forma automática.

$30 por litro en gasolina y diésel, los días lunes

$15 por litro en gasolina y diésel, los días martes

$25 por litro en parafina, los días lunes y martes

Descuento Aramco Achm

A través de un convenio, la Achm puso a disposición estos descuentos que son válidos 48 horas después de la activación. Puedes ingresar tus datos en este link para revisar si puedes optar a este beneficio. Si es así, puedes postular en la misma página.