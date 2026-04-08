Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la RM para este jueves 9 de abril
La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 9 de abril.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Conchalí, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, San Miguel, Santiago, Las Condes y Lo Barnechea.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este jueves 9 de abril
- Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:00 horas.
- Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
- Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.