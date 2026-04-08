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Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la RM para este jueves 9 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 9 de abril. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Conchalí, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, San Miguel, Santiago, Las Condes y Lo Barnechea. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este jueves 9 de abril

  • Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:00 horas.
  • Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
  • Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.
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