Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la RM para este jueves 9 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 9 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Conchalí, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, San Miguel, Santiago, Las Condes y Lo Barnechea.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este jueves 9 de abril

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.